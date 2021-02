Merkel: “C’erano i segnali, non abbiamo agito abbastanza presto. Ora le varianti del Covid minacciano i successi raggiunti” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Non abbiamo bloccato la vita pubblica abbastanza presto o in modo sufficientemente sistematico, mentre C’erano i segnali di una seconda ondata e gli avvertimenti di vari scienziati”. È l’ammissione della cancelliera tedesca Angela Merkel, in un’autocritica sulla velocità di decisione delle contromisure al coronavirus nell’autunno scorso. Merkel ha parlato al Bundestag per riferire deella riunione di mercoledì con i presidenti dei Länder, in cui è stata decisa la proroga del lockdown nazionale almeno fino al 7 marzo. Scuole e parrucchieri però potranno riaprire prima, con rigide misure d’igiene. Merkel ha anche difeso la decisione di fissare l’obiettivo di scendere sotto i 35 nuovi casi su 100mila abitanti a livello settimanale per gli allentamenti del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Nonbloccato la vita pubblicao in modo sufficientemente sistematico, mentredi una seconda ondata e gli avvertimenti di vari scienziati”. È l’ammissione della cancelliera tedesca Angela, in un’autocritica sulla velocità di decisione delle contromisure al coronavirus nell’autunno scorso.ha parlato al Bundestag per riferire deella riunione di mercoledì con i presidenti dei Länder, in cui è stata decisa la proroga del lockdown nazionale almeno fino al 7 marzo. Scuole e parrucchieri però potranno riaprire prima, con rigide misure d’igiene.ha anche difeso la decisione di fissare l’obiettivo di scendere sotto i 35 nuovi casi su 100mila abitanti a livello settimanale per gli allentamenti del ...

