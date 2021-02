Mare of Easttown: la prima foto e la data di uscita della serie con Kate Winslet (Di giovedì 11 febbraio 2021) HBO ha annunciato la data di uscita di Mare of Easttown, la nuova serie con star Kate Winslet, ritratta nella prima foto ufficiale. Mare of Easttown sarà la serie che segna il ritorno di Kate Winslet sugli schermi televisivi e HBO ha ora annunciato la data di uscita: domenica 18 aprile verrà trasmesso il primo episodio sugli schermi americani. Il progetto, di cui è stata condivisa la prima foto ufficiale, sarà composto da sette episodi ed è stato creato da Brad Ingelsby, già autore del film Tornare a vincere. La serie Mare of Easttown ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021) HBO ha annunciato ladidiof, la nuovacon star, ritratta nellaufficiale.ofsarà lache segna il ritorno disugli schermi televisivi e HBO ha ora annunciato ladi: domenica 18 aprile verrà trasmesso il primo episodio sugli schermi americani. Il progetto, di cui è stata condivisa laufficiale, sarà composto da sette episodi ed è stato creato da Brad Ingelsby, già autore del film Tornare a vincere. Laof...

