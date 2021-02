Madè Neumair al giudice: "Temo per mia incolumità se mio fratello Benno verrà scarcerato" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Madè Neumair teme per la sua incolumità nel caso in cui il fratello Benno dovesse essere scarcerato. La figlia dei coniugi di Bolzano Peter Neumair e Laura Perselli, uccisi e ritrovati dopo un mese di ricerche, ha sottolineato le proprie paure nella memoria della difesa della persona offesa depositata sabato mattina per esporre al Tribunale del Riesame le circostanze di fatto per le quali si ritiene sussistere il pericolo specifico di reiterazione del reato ai danni proprio della sorella dell’unico indagato per l’omicidio e l’occultamento dei cadaveri. A confermarlo all’Adnkronos è stato ieri l’avvocato della famiglia Neumair Carlo Bertacchi. Intanto sono riprese stamattina le ricerche di Peter Neumair. Un motoscafo del corpo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021)teme per la suanel caso in cui ildovesse essere. La figlia dei coniugi di Bolzano Petere Laura Perselli, uccisi e ritrovati dopo un mese di ricerche, ha sottolineato le proprie paure nella memoria della difesa della persona offesa depositata sabato mattina per esporre al Tribunale del Riesame le circostanze di fatto per le quali si ritiene sussistere il pericolo specifico di reiterazione del reato ai danni proprio della sorella dell’unico indagato per l’omicidio e l’occultamento dei cadaveri. A confermarlo all’Adnkronos è stato ieri l’avvocato della famigliaCarlo Bertacchi. Intanto sono riprese stamattina le ricerche di Peter. Un motoscafo del corpo ...

nuniluter : RT @HuffPostItalia: Madè Neumair al giudice: 'Temo per mia incolumità se mio fratello Benno verrà scarcerato' - HuffPostItalia : Madè Neumair al giudice: 'Temo per mia incolumità se mio fratello Benno verrà scarcerato' - zazoomblog : Coppia scomparsa Bolzano ucciso prima il marito? Madè Neumair: «Temo per la mia incolumità» - #Coppia #scomparsa… - Paoblog : Non ha torto. 'Benno Neumair, la sorella Madè: 'Temo per me se dovessero scarcerarlo' - bizcommunityit : Coppia scomparsa Bolzano, ucciso prima il marito? Madè Neumair: «Temo per la mia incolumità» -