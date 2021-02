M5S su Rousseau: sì al sostegno a Drasghi. Grillo li ha convinti a stare al potere (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cambiamento totale di rotta: Grillo ha convinto i grillini che stare al potere è meglio che non starci. Così il voto sulla piattaforma Rousseau, tanto temuto dal fondatore del movimento e da Di Maio, ha dato il risultato sperato dai vertici del Movimento 5 Stelle. Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro voto sul governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Cambiamento totale di rotta:ha convinto i grillini chealè meglio che non starci. Così il voto sulla piattaforma, tanto temuto dal fondatore del movimento e da Di Maio, ha dato il risultato sperato dai vertici del Movimento 5 Stelle. Sono stati 74.537 i votanti M5s sulla piattaformache hanno espresso il loro voto sul governo Draghi: di questi il 59,3% si espresso favorevolmente L'articolo proviene da Firenze Post.

