L’NBA continua a correre | il valore delle squadre sale a 66 miliardi

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021)NBA più ricche – I Golden State Warriors scrivono la storia, questa volta non sul campo. Secondo quanto riporta Forbes nella sua analisi annuale sui valoriNBA, per la prima volta dal 1999 una squadra diversa dai Los Angeles Lakers o dai New York Knicks riesce a raggiungere le prime due posizioni L'articolo