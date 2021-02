Lecco | frasi razziste del controllore a una donna sul bus | “Nel vostro Paese vi tagliano le mani | qui ve ne approfittate” – Video

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Qui ve ne, nelvile“. Sono le parole,, che unha rivolto a una signora sul bus di linea a. “Solo in Italia vi comportate male, qui avete trovato l’America”. La scena è stata ripresa col cellulare dagli altri passeggeri. Il, dipendente di una società esterna alla Linee, se l’è presa con ladopo che quest’ultima avrebbe obliterato il biglietto solo dopo il suo arrivo. “Questo significa fare la furba”, l’ha attaccata lui. L’episodio è stato condannato sia dall’azienda, che in una nota ha porto le scuse alla signora e alla città, sia dal sindaco, Mauro Gattinoni, che ha avuto un colloquio privato con la ...

Lecco, controllore del bus inveisce con frasi razziste contro passeggera di colore. Nel video, girato da un passeggero spettatore della scena, si vede un addetto al controllo dei biglietti fare una so ...