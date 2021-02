La Cina oscura la Bbc | revocate le licenze per «gravi violazioni di contenuti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Lala Bbc. Come riportato dai media di Pechino, l’autorità di regolamentazione sulla trasmissione televisiva nel Paese asiatico ha revocato lea Bbc World News per «grave violazione dei». Stando a quanto spiegato dalla National Radio and Television Administration (Nrta) cinese, l’emittente avrebbe violato «pesantemente» i regolamenti sull’imparzialità. La decisione arriva in risposta alla revoca della licenza nel Regno Unito a carico della Cgtn, il canale in lingua inglese della tv statale cinese Cctv, la cui gestione era stata considerata non più in regola con la normativa britannica. La vicenda si inserisce nelle crescenti tensioni tra Pechino e Londra, in particolare per la stretta repressiva operata dallasu Hong Kong e per le accuse inglesi contro la repressione ...