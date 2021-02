La Cassazione: “Niente assegno di mantenimento alla ex moglie se non cerca un lavoro” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sentenza della Cassazione sul divorzio: “Niente assegno alle ex moglie se non cerca lavoro”. ROMA – Nuova sentenza della Cassazione sul divorzio. Come riportato da La Repubblica, la Corte Suprema si è pronunciata su una richiesta di un quarantaseienne di Torino che non era più disposto di dare i soldi di mantenimento all’ex moglie perché questa non cercava lavoro. I giudici hanno dato ragione all’uomo con una sentenza che può essere un precedente importanti. Casi analoghi, infatti, non mancano e il Tribunale può applicare quanto deciso dalla Corte Suprema. Inoltre, è toccato alla donna pagare le spese processuali di circa 1.500 euro. Consulta: “Il cognome del ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sentenza dellasul divorzio: “alle exse non”. ROMA – Nuova sentenza dellasul divorzio. Come riportato da La Repubblica, la Corte Suprema si è pronunciata su una richiesta di un quarantaseienne di Torino che non era più disposto di dare i soldi diall’experché questa nonva. I giudici hanno dato ragione all’uomo con una sentenza che può essere un precedente importanti. Casi analoghi, infatti, non mancano e il Tribunale può applicare quanto deciso dCorte Suprema. Inoltre, è toccatodonna pagare le spese processuali di circa 1.500 euro. Consulta: “Il cognome del ...

