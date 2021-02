In Molise circola la moneta di Maradona: puoi comprare il prosciutto col Ducato del Pibe (Di giovedì 11 febbraio 2021) In attesa che l’Argentina batta moneta con l’effige di Diego Armando Maradona, ci ha pensato un piccolo paese del Molise. Enrico Fratangelo, sindaco di Castellino del Biferno (in provincia di Campobasso) ha deciso di coniare dei ducati dedicati non solo Pibe, e ad alcune dei suoi storici successi. E così a Castellino si può andare a fare la spesa nei negozi convenzionati, spendendosi la moneta da 2 ducati, già in circolazione, col volto di Maradona. Non sappiamo al cambio attuale quanto valga un Ducato di Maradona, e quanti etti di prosciutto si possono comprare con 10 Ducati di Diego. Ma sappiamo che tra poco entreranno in vigore anche una banconota da 5 ducati dedicata alla Coppa UEFA del Napoli; ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) In attesa che l’Argentina battacon l’effige di Diego Armando, ci ha pensato un piccolo paese del. Enrico Fratangelo, sindaco di Castellino del Biferno (in provincia di Campobasso) ha deciso di coniare dei ducati dedicati non solo, e ad alcune dei suoi storici successi. E così a Castellino si può andare a fare la spesa nei negozi convenzionati, spendendosi lada 2 ducati, già inzione, col volto di. Non sappiamo al cambio attuale quanto valga undi, e quanti etti disi possonocon 10 Ducati di Diego. Ma sappiamo che tra poco entreranno in vigore anche una banconota da 5 ducati dedicata alla Coppa UEFA del Napoli; ...

