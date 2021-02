Il voto su Rousseau divide i Cinque Stelle torinesi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Gruppo consigliare e assessori della Giunta Appendino divisi sulnella piattaformaper il sostegno al governo Draghi. I membridel Movimentodichiarano sui social il loroe si dimostrano tutt’altro che uniti. Nella giunta se Alberto Unia, assessore all’Ambiente, ha votato Sì al quesito definendola “una scelta sofferta ma necessaria”, il collega all’Urbanistica, Antonino Iaria, ha scelto il No. “Un no politico – dice – non soltanto legato alla coabitazione con forze politiche che il Movimento ha depennato definitivamente dall’elenco dei possibili partner, ma anche un No pragmatico. Ciò che abbiamo realizzato e realizzeremo è il nostro patrimonio la nostra forza e l’eredità su cui costruire il nostro futuro. Cederla per due ministeri è un ...

Il risultato delonline d i 'oltre 100 mila iscritti' sulla piattaformaper il governo Draghi - atteso per le 19 - pesa non solo sulla vita del M5s (a rischio spaccatura, con Alessandro Di Battista in ......della piattaformama senza troppi patemi. Occuperà il tempo preparando la squadra, anche il dosaggio tra tecnici e politici dipenderà dal grado di adesione dei partiti al progetto. Il..."Non ho votato sulla piattaforma Rousseau perché siamo in una situazione paradossale, siamo diventati come due tifoserie". Così Fabio Tosi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale, in ...Il risultato del voto online di «oltre 100 mila iscritti» sulla piattaforma Rousseau per il governo Draghi - atteso per le 19 - pesa non solo sulla vita del M5s (a ...