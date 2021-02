I test salivari sono efficaci per diagnosticare il Covid (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - I test salivari molecolari sono efficaci per diagnosticare l'infezione da Covid. A provarlo uno studio condotto da ottobre a dicembre scorsi su oltre 5.500 dipendenti dell'Universita' di Padova, condotto dal professor Mario Plebani, Direttore del Dipartimento interaziendale di Medicina di Laboratorio. Tutti i dipendenti con risultati positivi alla saliva sono stati sottoposti entro 24 ore al tampone nasofaringeo, e i test hanno avuto una concordanza nel 98% dei casi. Nel complesso, sui dipendenti che hanno aderito al programma sono stati raccolti 19.850 campioni salivari che sono stati valutati con tecnica molecolare. Solo una piccola percentuale di dipendenti ha abbandonato il programma dopo ... Leggi su agi (Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI - Imolecolariperl'infezione da. A provarlo uno studio condotto da ottobre a dicembre scorsi su oltre 5.500 dipendenti dell'Universita' di Padova, condotto dal professor Mario Plebani, Direttore del Dipartimento interaziendale di Medicina di Laboratorio. Tutti i dipendenti con risultati positivi alla salivastati sottoposti entro 24 ore al tampone nasofaringeo, e ihanno avuto una concordanza nel 98% dei casi. Nel complesso, sui dipendenti che hanno aderito al programmastati raccolti 19.850 campionichestati valutati con tecnica molecolare. Solo una piccola percentuale di dipendenti ha abbandonato il programma dopo ...

sulsitodisimone : I test salivari sono efficaci per diagnosticare il Covid - Agenzia_Italia : I test salivari sono efficaci per diagnosticare il Covid - PrimaCommunica2 : RT @ITALICOM1: Test salivari molecolari: miusura efficace di contenimento di infezione da SARS- CoV-2 - ITALICOM1 : Test salivari molecolari: miusura efficace di contenimento di infezione da SARS- CoV-2 - PonytaEle : @ITdominoIT Immagino. Per me dovrebbero appunto mettere i test salivari... -