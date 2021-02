“I gay hanno comportamenti a rischio”: la Asl di La Spezia accusata di “omofobia” (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Spezia, 11 feb – La Asl di la Spezia nella bufera per aver scritto l’ovvio – e il dimostrabile – nel modulo per la prenotazione del vaccino Covid: cioè, che i gay hanno comportamenti sessuali a rischio. Nel documento pubblicato dal Corriere si legge infatti «persone con comportamenti a rischio: tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale» inserite tra una 30ina di categorie. Il fatto ha immediatamente attirato l’attenzione dei consiglieri regionali del Pd Luca Garibaldi e Davide Natale. Ne è seguita l’inevitabile condanna social. «Una discriminazione di cui la Liguria non si può macchiare. Un disservizio è scusabile, mentre una cosa del genere mai: discriminazioni e ignoranza non possono avere posto nelle aziende pubbliche, soprattutto se si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 11 febbraio 2021) La, 11 feb – La Asl di lanella bufera per aver scritto l’ovvio – e il dimostrabile – nel modulo per la prenotazione del vaccino Covid: cioè, che i gaysessuali a. Nel documento pubblicato dal Corriere si legge infatti «persone con: tossicodipendente, soggetto dedito alla prostituzione, omosessuale» inserite tra una 30ina di categorie. Il fatto ha immediatamente attirato l’attenzione dei consiglieri regionali del Pd Luca Garibaldi e Davide Natale. Ne è seguita l’inevitabile condanna social. «Una discriminazione di cui la Liguria non si può macchiare. Un disservizio è scusabile, mentre una cosa del genere mai: discriminazioni e ignoranza non possono avere posto nelle aziende pubbliche, soprattutto se si ...

