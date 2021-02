Hyundai ha costruito un veicolo dotato di ruote e gambe Può andare ovunque

Digital_Day : Ci sono zone dove non servono le ruote... -

Ultime Notizie dalla rete : Hyundai costruito

Tiger è stato sviluppato da New Horizons Studio di, in collaborazione con Autodesk e ...su una piattaforma modulare, il veicolo ha un sofisticato sistema di locomozione con gambe e ...Tiger è stato sviluppato da New Horizons Studio di, in collaborazione con Autodesk e ...su una piattaforma modulare, il veicolo ha un sofisticato sistema di locomozione con gambe e ...Hyundai Tiger, il robot senza pilota con ruote e gambe per andare ovunque. Robot intelligente per escursioni a terra in grado di trasformarsi.Milano, 10 feb. (askanews) - Si chiama Tiger ed è il primoconcept di Ultimate Mobility Vehicle (Umv) senza equipaggiorealizzato da Hyundai.