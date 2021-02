Hugh Grant ci ha preso gusto a fare il cattivo. Anche con i fan di The Undoing (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo avevamo lasciato mentre giurava ad alta voce: mai più ruoli romantici! Lo ritroviamo che dice: mai più The Undoing! È un uomo pieno di no, Hugh Grant. Fresco della nomination – strameritata – ai Golden Globes per il ruolo nella miniserie targata Sky che ha strabiliato al di qua e al di là dell’Oceano. (E che ha reso Matilda De Angelis l’italiana più ricercata del mondo dello spettacolo). Hugh Grant in prigione: la serie tv Visto il successo della serie, non è illogico pensare che ci possa essere una seconda stagione di The Undoing. Ma l’attore inglese ha tolto ogni speranza i milioni di fan del telefilm. Con la sua solita ironia tagliente. «Non vedo come si possa fare, onestamente no. Se sono in prigione, sono colpevole. Dovrebbe essere una serie spinoff sul mio ... Leggi su amica (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo avevamo lasciato mentre giurava ad alta voce: mai più ruoli romantici! Lo ritroviamo che dice: mai più The! È un uomo pieno di no,. Fresco della nomination – strameritata – ai Golden Globes per il ruolo nella miniserie targata Sky che ha strabiliato al di qua e al di là dell’Oceano. (E che ha reso Matilda De Angelis l’italiana più ricercata del mondo dello spettacolo).in prigione: la serie tv Visto il successo della serie, non è illogico pensare che ci possa essere una seconda stagione di The. Ma l’attore inglese ha tolto ogni speranza i milioni di fan del telefilm. Con la sua solita ironia tagliente. «Non vedo come si possa, onestamente no. Se sono in prigione, sono colpevole. Dovrebbe essere una serie spinoff sul mio ...

Ultime Notizie dalla rete : Hugh Grant Sanremo 2021: tutti gli ospiti italiani e internazionali del Festival

... arrivano nuove conferme: ci sarà anche l'attrice Matilda De Angelis , nota per aver preso parte alla serie tv The Undoing con Nicole Kidman e Hugh Grant . Tra le donne del Festival anche la top ...

THE GENTLEMEN

Interpreti Matthew McConaughey Colin Farrell Charlie Hunnam Henry Golding Michelle Dockery Hugh Grant Sceneggiatura Guy Ritchie Fotografia Alan Stewart Montaggio James Herbert Scenografia Gemma ...

Hugh Grant ci ha preso gusto a fare il cattivo. Anche con i fan di The Undoing

Hugh Grant spegne le speranze dei fan, che sognavano una seconda stagione di The Undoing. Ecco cosa ha detto il divo inglese ...

