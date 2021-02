Grande Fratello VIP 5, Juliano Mello ricorda Lucas e racconta perchè Dayane non ha abbandonato (Di giovedì 11 febbraio 2021) La vita di Dayane Mello è stata recentemente scossa durante il GF VIP 5 dalla morte prematura del caro Fratello Lucas in un incidente stradale. La modella ha appreso il tragico evento durante la sua permanenza nel reality Mediaset e non è potuta andare a rivolgere l’ultimo saluto in Brasile, quindi ha preferito restare nella casa. Lo scorso lunedì, il Fratello Juliano ha dedicato un commovente messaggio a sua sorella, molto scossa per ciò che è successo. In un’intervista a Chi, Juliano ha ricordato i particolari dell’incidente maledetto, di quando è stato bussato alla porta e gli amici di Lucas gli avevano parlato del suo decesso. Quest’ultimo è stato dovuto allo scontro frontale con un camion, che ha disintegrato la sua vettura e lo ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 11 febbraio 2021) La vita diè stata recentemente scossa durante il GF VIP 5 dalla morte prematura del caroin un incidente stradale. La modella ha appreso il tragico evento durante la sua permanenza nel reality Mediaset e non è potuta andare a rivolgere l’ultimo saluto in Brasile, quindi ha preferito restare nella casa. Lo scorso lunedì, ilha dedicato un commovente messaggio a sua sorella, molto scossa per ciò che è successo. In un’intervista a Chi,hato i particolari dell’incidente maledetto, di quando è stato bussato alla porta e gli amici digli avevano parlato del suo decesso. Quest’ultimo è stato dovuto allo scontro frontale con un camion, che ha disintegrato la sua vettura e lo ...

