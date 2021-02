Governo: Zingaretti, 'non sarà una resa della politica' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Il Governo Draghi non sarà una resa della nostra politica e della nostra autonomia". Lo ha detto Nicola Zingaretti alla Direzione del Pd. "Chi ha aperto la crisi ha voluto anche destrutturare la politica, i partiti e la democrazia rappresentativa. Mi hanno chiesto, non avete paura? No. Di fronte a questi tentativi serve il coraggio non la paura. Le idee e i contenuti", ha aggiunto Zingaretti. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "IlDraghi nonunanostranostra autonomia". Lo ha detto Nicolaalla Direzione del Pd. "Chi ha aperto la crisi ha voluto anche destrutturare la, i partiti e la democrazia rappresentativa. Mi hanno chiesto, non avete paura? No. Di fronte a questi tentativi serve il coraggio non la paura. Le idee e i contenuti", ha aggiunto

