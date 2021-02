Governo | Di Maio agli iscritti M5S | “Io voto Sì Mi fido di Grillo e Conte Mi fido di voi | di quello che abbiamo fatto insieme negli ultimi otto anni”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) “Io midi Beppe, che è sempre stato più lungimirante di tutti noi. Io midi Giuseppe, perché non era scontato che dicesse di votare sì su Rousseau per la formazione del nuovo. È stato un gesto di grande responsabilità. Io midi voi, diche”. E’ quanto scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il ministro degli Esteri uscente, Luigi Di, a proposito delM5S sul. “IoSì – aggiunge l’esponente pentastellato -, perché ...

petergomezblog : Governo Draghi, la diretta – Conte: Conte: ‘Io ostacolo a Draghi? I sabotatori sono altrove. Auspico un governo po… - matteograndi : “Un governo europeista”. “Gli europeisti per Conte”. “La svolta europeista di Di Maio”. “L’antisovranismo”. Poi arr… - guglielmopicchi : Ma secondo voi noi possiamo partecipare ad un governo in cui ci siano Di Maio Gualtieri o qualche altro cialtrone. - Noovyis : (Governo, Di Maio agli iscritti M5S: “Io voto Sì. Mi fido di Grillo e Conte. Mi fido di voi, di quello che abbiamo… - Radio1Rai : Cerchio blu#Governo È iniziata alle 10 la votazione dei #5Stelle sulla piattaforma #Rousseau, sul governo #Draghi.… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maio

... oggi il voto su Rousseau, per alcuni: "Quesito manipolatorio", Conte e Diper il sì Ministero ... Però è difficile azzardare delle ipotesi su quella che sarà la squadra didi 'Super Mario'. ......un genio e un santo ma gestire insieme Di, Salvini e Zingaretti è da super eroi. Nuova intervista al presidente del Consiglio uscente Giuseppe Conte. L'ex premier auspica che il nuovodi ...Lei, per coerenza, non voterà essendo ancora autosospesa in seguito alle sue vicende giudiziarie, ma Chiara Appendino non ha rinunciato a esprimere il suo sostegno al nascituro governo[...] di Mario D ...Quindi io credo che dovremo partecipare a questo nuovo governo per difendere quello che abbiamo ottenuto e per spendere quello che abbiamo conquistato coi negoziati di Giuseppe Conte in Unione europea ...