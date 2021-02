Gli arbitri per la ventitreesima giornata (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto di Serie B che dirigeranno le gare da venerdì 12 a lunedì 15 febbraio 2021. Quali sono ? BRESCIA-CHIEVO VERONA Di Martino Raspollini-Lanotte Iv: Amabile COSENZA-REGGINA Marinelli Zingarelli-Palermo Iv: Marini CREMONESE-LECCE Guida Carbone-Peretti Iv: Ros MONZA-PISA Abisso Yoshikawa-Nuzzi Iv: Gariglio PESCARA-VENEZIA Illuzzi Affettato-Trincheri Iv: Rapuano PORDENONE-CITTADELLA Paterna Fiorito-Bottegoni Iv: Meraviglia REGGIANA-ASCOLI Ayroldi Grossi-Massara Iv: Prontera SALERNITANA-VICENZA Camplone Scatragli-Del Giudice Iv: Santoro SPAL-EMPOLI Mariani Rossi L.-Pagliardini Iv: Marchetti VIRTUS ENTELLA- FROSINONE Maggioni Pagnotta-Avalos Iv: Volpi Brescia-Chievo, probabili formazioni e dove vederla in tv L'articolo proviene da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ Aia ha reso noto di Serie B che dirigeranno le gare da venerdì 12 a lunedì 15 febbraio 2021. Quali sono ? BRESCIA-CHIEVO VERONA Di Martino Raspollini-Lanotte Iv: Amabile COSENZA-REGGINA Marinelli Zingarelli-Palermo Iv: Marini CREMONESE-LECCE Guida Carbone-Peretti Iv: Ros MONZA-PISA Abisso Yoshikawa-Nuzzi Iv: Gariglio PESCARA-VENEZIA Illuzzi Affettato-Trincheri Iv: Rapuano PORDENONE-CITTADELLA Paterna Fiorito-Bottegoni Iv: Meraviglia REGGIANA-ASCOLI Ayroldi Grossi-Massara Iv: Prontera SALERNITANA-VICENZA Camplone Scatragli-Del Giudice Iv: Santoro SPAL-EMPOLI Mariani Rossi L.-Pagliardini Iv: Marchetti VIRTUS ENTELLA- FROSINONE Maggioni Pagnotta-Avalos Iv: Volpi Brescia-Chievo, probabili formazioni e dove vederla in tv L'articolo proviene da ...

ZZiliani : Di solito in una partita di calcio nei momenti caldi un calciatore si schiera a difesa dei compagni di squadra. Giu… - ZZiliani : Il rigore non dato alla #Roma sullo 0-1 poteva cambiare la partita. Ma la domanda è: a parte gli arbitri sempre sch… - IamCALCIO : Gli #arbitri chiamati a dirigere le gare della 22a giornata del campionato di #SerieA. - Chicca141002 : RT @araujopampanin: @capuanogio Cioè uno fa un dito medio di nascosto, l'altro gli dice che è un coglione dalla tribuna. Cosa cazzo dovevan… - MoliPietro : Gli arbitri per la ventitreesima giornata -