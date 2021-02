Giacinti | «Un mio gol in finale di Champions a San Siro? Sverrei»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’attaccante del Milan Femminile Valentinaha parlato del momento in rossonero e delle ambizioni per il futuro Valentina, attaccante e capitano del Milan femminile, è intervenuta ai microfoni di Radio Rossonera. Queste le sue dichiarazioni: «Mi sento valorizzata dalla squadra, dalle mie compagne e dalla società. Questo mi permette di dare sempre di più e di fare il massimo in campo. La numero 9? Da piccolina il giocatore che mi faceva impazzire era Bobo Vieri e l’ho sempre seguito sulla base della squadra in cui giocava, crescendo mi piace molto lo stile di gioco di Alvaro Morata. Sono fortunata di giocare in una squadra dove il numero 9 è stato vestito da Marco Van Basten. Se dovessi fare gol a Sanin unadiLeague. Però sia un grande ...

L'attaccante del Milan Femminile Valentina Giacinti ha parlato del momento in rossonero e delle ambizioni per il futuro del Diavolo ...
Natasha Dowie, calciatrice del Milan femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SempreMilan.com. Ecco cosa ha detto ...