GfVip | ‘questa frase non la puoi dire’ | la reazione di Maria Teresa

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Il pubblico che segue il Grande Fratello, entra così tanto in empatia con i concorrenti da dimenticare a volte che sono persone fatte di emozioni e sentimenti e che quindi certe frasi possono far male. Una donna è riuscita ad avvicinarsi alla struttura della casa e a gridare frasi contro Pierpaolo, provocando ladei suoi coinquilini. LEGGI ANCHE:, ci sarà una denuncia per diffamazione da parte della famiglia di Pierpaolo? “Pier tuo figlio non guarda più la tv per Giulia” questa lache la donna ha gridato fuori dalla casa e i concorrenti che si trovavano in giardino a prendere il sole le hanno gridato di smetterla. Unache ha ferito Pierpaolo, e che ha infastidito anche gli altri concorrenti. Unache non doveva essere detta secondo...