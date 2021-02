Francesco Sarcina ha rischiato l’overdose | è stato J-Ax ad aiutarlo Foto

(Di giovedì 11 febbraio 2021)ospite a Verissimo sabato 13 febbraio sconvolge tutti con le sue dichiarazioni (). Hala vita, ha, ha seguito la persona che amava ma era una ragazza che aveva tentato più volte il suicidio. Le anticipazioni di Verissimo arrivano fino alla presentazione della autobiografia del cantante: “Nel mezzo”. Episodi forti della sua vita, l’abuso di sostanze stupefacenti.racconta che è nato nelle periferie milanesi dove violenza e droga erano sotto i suoi occhi. Gli abusi sono arrivati dopo, ha iniziato a frequentare quell’ambiente e ci è caduto dentro. Era molto innamorato di una persona che aveva già tentato più volte di morire, come capita a molti voleva salvarla: “Sonotrascinato in buco ...

Non nasconde luci e ombre del suo passato, protagonista di un'intervista esclusiva a 'Verissimo'. Il leader de Le Vibrazioni presenta in anteprima nel salotto di Silvia Toffanin la sua autobiografia 'Nel mezzo' dove ...L'artista milanese: 'Mia madre in una condizione psicologica devastante, ad aiutarmi è stato J ...