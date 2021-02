Fincantieri |  Naviris e Navantia firmano MoU per programma European Patrol Corvette

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – Navaris, la joint venture 50/50 trae Naval Group che ha in capo lo sviluppo di programmi di cooperazione, ehanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) finalizzato all’ampliamento della cooperazione industriale per ildella(EPC), la più importante iniziativa navale nell’ambito del progetto europeo Permanent Structured Cooperation (PESCO). La EPC sarà una nave smart, innovativa, economicamente accessibile, sostenibile, interoperativa e flessibile per soddisfare i requisiti dettati dal contesto mondiale evoluto del 21° secolo. L’EPC sarà un’unità di superficie pronta a svolgere missioni diversificate, finalizzate principalmente a migliorare la conoscenza dello scenario marittimo, la superiorità di superficie e ...