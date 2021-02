Diritti tv, archiviazione per il fiscalista Andrea Baroni a 5 anni dall’arresto. Riciclaggio improcedibile per voluntary disclosure (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 10 ottobre 2015 l’arresto. Cinque anni dopo per il fiscalista Andrea Baroni, accusato di Riciclaggio di tasse evase da suoi clienti italiani, incassa una archiviazione. Come riporta il Corriere della Sera il giudice per le indagini preliminari, Daniela Cardamone, su richiesta dei pm, ha archiviato la posizione dell’allora socio della “Tax and Finance” di Lugano, fra i consulenti di Mr Bee Taechaubol nella allora trattativa per l’acquisizione del Milan. Tra gli indagati archiviati ci sono Marco Bogarelli, allora numero uno di Infront Italy indagato per turbativa d’asta e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, e Giuseppe Ciocchetti. Per Baroni – sottoposto a misura cautelare (prima carcere, poi domiciliari e infine obbligo di firma) – è caduta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 10 ottobre 2015 l’arresto. Cinquedopo per il, accusato didi tasse evase da suoi clienti italiani, incassa una. Come riporta il Corriere della Sera il giudice per le indagini preliminari, Daniela Cardamone, su richiesta dei pm, ha archiviato la posizione dell’allora socio della “Tax and Finance” di Lugano, fra i consulenti di Mr Bee Taechaubol nella allora trattativa per l’acquisizione del Milan. Tra gli indagati archiviati ci sono Marco Bogarelli, allora numero uno di Infront Italy indagato per turbativa d’asta e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, e Giuseppe Ciocchetti. Per– sottoposto a misura cautelare (prima carcere, poi domiciliari e infine obbligo di firma) – è caduta ...

