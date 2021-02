Diletta Leotta lo anticipa a tutti: “Comunicazione importante” – VIDEO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Diletta Leotta sorprende tutti: arriva l’annuncio che tutti aspettavano. Celebrity Hunted 2, è tutto pronto per la nuova edizione del reality targato Amazon Prime. Alla fine è confermato: Diletta Leotta farà parte del cast di stelle. Ed è stata proprio la stessa conduttrice televisiva a svelare il resto della squadra in una storia Instagram: “Ragazzi, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)sorprende: arriva l’annuncio cheaspettavano. Celebrity Hunted 2, è tutto pronto per la nuova edizione del reality targato Amazon Prime. Alla fine è confermato:farà parte del cast di stelle. Ed è stata proprio la stessa conduttrice televisiva a svelare il resto della squadra in una storia Instagram: “Ragazzi, L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetTgcom24 : Diletta Leotta e Can Yaman a cavallo, nuova foto insieme #DilettaLeotta - IOdonna : Diletta Leotta e Can Yaman non si nascondono più: ora l’amore è social - Corriere : Diletta Leotta e Can Yaman: la prima foto insieme sul profilo Instagram di lei - can_argentina : RT @IOdonna: Diletta Leotta e Can Yaman non si nascondono più: ora l’amore è social - mnfycryb : RT @chiclei: Can Yaman per colpa di Diletta Leotta perde le sue ammiratrice - -