Covid Veneto, Zaia: "Oggi Rt a 0,72, restiamo zona gialla" (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Abbiamo un indice Rt allo 0,72 e una buona incidenza dei positivi, pari a 98 su 100mila abitanti in una settimana. Quindi non ci sono preoccupazioni: la zona gialla in Veneto dovrebbe essere confermata senza problemi". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto, Luca Zaia Oggi nel corso del punto stampa. E Zaia ha anche spiegato che "per me tra zone gialle gli spostamenti dovrebbero essere consentiti tra le Regioni". E ancora: "Stiamo preparando l'ordinanza regionale per riaprire le piste da sci da lunedì prossimo. Il Dpcm scade il 15 febbraio, lunedì prossimo, e non sappiamo ancora se si riapre o no: dipende dal Cts e dal governo, dalle linee guida che prevedrà il governo. Siamo in attesa anche noi. Il Veneto è zona ...

