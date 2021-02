Covid | Marigliano | nove alunni positivi In attesa dei dati Regione si valutano misure

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono 9 gliin età scolare attualmentenella città diche frequentano le scuole del territorio a fronte di 88 soggetti attualmenteal-19. “Nel plesso della “Pacinotti” già da qualche giorno abbiamo 4nella stessa classe più un altro per un totale di 5. Altri duesono stati riscontratial “Elia Aliperti” ma in due classi separate. Un solo positivo nel primo circolo didattico “G. Siani“. È notizia di questa notte di unatà a un tampone rapido antigienico di un alunno della Scuola ‘Settembrini‘”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di(Napoli). “In linea di massima è una situazione ...

MARIGLIANO - Sono 9 gli alunni in età scolare attualmente positivi nella città di Marigliano che frequentano le scuole del territorio a fronte di un tale casi in città di 88 soggetti attualmente accertati Covid-19 ...