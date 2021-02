Corona virus | Italia | 405019 attualmente positivi a test -5092 in un giorno con 92729 decessi 391 e 2185655 guariti 19838 Totale di 2683403 casi 15146 Dati della protezione civile | effettuati 292583 tamponi

TWDDarylRick : 2056: si scopre che aveva ragione Trump il Corona virus uscì da un laboratorio cinese e Trump l'unico presidente US… - Khiladi52695548 : #The corona vaccine Virus - zalfud : Gong xi fa chai corona virus - NoiNotizie : Corona virus: provincia di Taranto sesta in Italia per incremento di casi - Noi Notizie. - SferoClasta : @fabio_sona @Iropapi59 @stefano_giazzon @GuidoCrosetto se poi ha voglia di capire, cerchi i risultati INVALSI pre c… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

il Resto del Carlino

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito ...Complessivamente, il numero di disoccupati nell'anno del, e' aumentato di 108.312 persone o del 35,9 per cento a 409.639 persone in media sull'anno. L'aumento relativo più forte è stato ...Roma, 11 feb. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo essere preparati all'ipotesi che ci sia bisogno di fare i vaccini anti-Covid ogni anno, come accade per l'influenza, anche se al momento non abbiamo dati p ...In Lombardia si torna sopra quota duemila, per l’esattezza 2.434 contagi contro i 1.849 di ieri, mentre in Piemonte si passa da 669 a quasi il doppio: 1.189. Crescono da 1.273 a 1.345 i nuovi casi di ...