Coppa Italia, i quotidiani distruggono Maksimovic: "Difende in modo approssimativo, gli attaccanti avversari fanno quello che vogliono" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Continua la serie di prestazioni negative per il difensore Nikola Maksimovic è stato tra i peggiori in assoluto ieri in campo a Bergamo. La sconfitta … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

