CM it | Adl ha deciso | Gattuso via se perde con la Juve All’orizzonte Spalletti o Benitez

Secondo quanto scrive Calciomercato.it, il presidente De Laurentiis ha deciso: esonererà Gattuso se il Napoli fallirà anche contro la Juventus. Una decisione che il patron prende a malincuore. Il presidente, scrive il portale di mercato, avrebbe maturato ieri sera, durante la visione della partita, "la decisione di dover, anche a malincuore, allontanare Rino Gattuso. Umanamente, il patron ha stima del tecnico e della sua persona, ma non la più percezione di un allenatore nel pieno controllo della situazione. Questo è il motivo per il quale De Laurentiis vorrebbe provare un ultimo colpo con Gattuso: lasciarlo in sella al Napoli, rafforzando anche la sua posizione se dovesse riuscire a strappare un risultato positivo sabato con la Juventus".

