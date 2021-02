Chi è Leonardo Lamacchia Amici 20 | Biografia | Età | Sanremo | Curiosità e Inedito

Leggi su chiecosa

(Di giovedì 11 febbraio 2021)è un cantante di origini pugliesi, noto al pubblico per aver partecipato aGiovani nel 2017 e per essere un allievo della scuola di20. Chi è? Nome :Segno Zodiacale: Ariete Età: 26 anni Data di nascita: 17 aprile 1994 Luogo di Nascita: Bari Professione: cantante Altezza: non disponibile Peso: 80 kg Tatuaggi:ha un tatuaggio visibile nell’avambraccio interno destro Profilo Instagram ufficiale: @Seguici sul nostro profilo Instagram Ufficiale: @chiecosa.itnasce a Bari nel 1994 e ha una sorella al quale è molto legato. ...