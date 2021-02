Cassiera della Coop aggredita con insulti razzisti da una cliente: «Faccia da scimmia, torna al tuo Paese» - Video (Di giovedì 11 febbraio 2021) Livorno, è stata lei stessa in lacrime a denunciarlo con un Video: «Le avevo solo chiesto di rispettare le distanze Covid...» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 11 febbraio 2021) Livorno, è stata lei stessa in lacrime a denunciarlo con un: «Le avevo solo chiesto di rispettare le distanze Covid...»

