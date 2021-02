Cassano | “Juventus-Inter brutta partita | i bianconeri rischiano di uscire con il Porto”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) L’ex calciatore Antonioha detto la sua sulla gara di Coppa Italia 2020/2021sulla Bobo Tv in diretta Twitch: “E’ stata unadavvero, mi aspetto di più dalla. Non può permettersi di fare unad’attesa con la rosa che ha, nel finale c’erano ben cinque difensori fissi dietro. Se questa è la squadra che scenderà in campo contro ilin Champions League non escludo che possa essere eliminata“. SportFace.

Dice Cassano: "La Juve non può fare una gara d'attesa con quella squadra e i giocatori a disposizione di Pirlo. E' stata una brutta partita! E attenzione, se questa è la Juve che scenderà in campo con il Porto in Champions League non escludo che possa essere eliminata".