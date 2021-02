Caruso - Fognini | insulti e urla a fine partita | cosa si sono detti

WeAreTennisITA : Fognini al fotofinish ?? Fabio riesce a battere Salvatore Caruso solo al match tiebreak del quinto set, vinto per 14… - Eurosport_IT : CHE DERBY! ?????? Fabio Fognini batte Salvatore Caruso al super tie-break e conquista il 3° turno degli Australian Op… - infoitsport : Australian Open, Fognini vince derby: scintille con Caruso - infoitsport : Fognini litiga con Caruso agli Australian Open: “Mi hai dato del bucio di c**o” - Filo2385Filippo : RT @WeAreTennisITA: Fognini al fotofinish ?? Fabio riesce a battere Salvatore Caruso solo al match tiebreak del quinto set, vinto per 14 a 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Caruso Fognini

MELBOURNE (Australia) - Una partita infinita, giocata sempre sul filo dell'equilibrio, e che evidentemente ha alimentato parecchie tensioni tra Fabioe Salvatore. Al termine dell'incontro degli Australian Open, vinto dal primo dei due (numero 17 al mondo) con il punteggio di 4 - 6, 6 - 2, 2 - 6, 6 - 3, 7 - 6, i due hanno infatti ...La partita clou della giornata, in chiave italiana, è il derby tra. Una partita che dura ben 3 ore e 56 minuti e si chiude al tie break del quinto set per 14 a 12 e con il punteggio ...Un brutto finale ha rovinato un gran bel match tra Fabio Fognini e Salvatore Caruso: al termine dell'incontro vinto dal ligure, i due al momento del saluto a rete hanno avuto un battibecco dovuto prob ...ROMA, 11 FEB - Vittoria con lite per Fabio Fognini e accesso al 3/o turno degli Australian Open di Melbourne. Il campione ligure (n. 17 del mondo) ci ha messo quasi 4 ore per piegare la resistenza del ...