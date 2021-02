Bruce Springsteen arrestato, Jeep ritira lo spot con lui: “Il messaggio che si può bere e guidare non può essere perdonato” (Di giovedì 11 febbraio 2021) La notizia dell’arresto di Bruce Springsteen, lo scorso novembre, per guida in stato di ebbrezza ha destato scalpore in tutto il mondo ed ha avuto conseguenze. Come quella del marchio Jeep, che ha deciso di ritirare il suo ultimo spot pubblicitario, trasmesso durante il Super Bowl, che vede protagonista proprio la rockstar perché “il messaggio che si può bere e guidare non può essere perdonato. Sarebbe inappropriato per noi commentare i dettagli di una questione di cui abbiamo solo letto e su cui non possiamo entrare nel merito”, ha un portavoce di Jeep nel comunicato del marchio automobilistico. “È anche giusto mettere in pausa il nostro spot Big Game fino a quando i fatti reali non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) La notizia dell’arresto di, lo scorso novembre, per guida in stato di ebbrezza ha destato scalpore in tutto il mondo ed ha avuto conseguenze. Come quella del marchio, che ha deciso dire il suo ultimopubblicitario, trasmesso durante il Super Bowl, che vede protagonista proprio la rockstar perché “ilche si puònon può. Sarebbe inappropriato per noi commentare i dettagli di una questione di cui abbiamo solo letto e su cui non possiamo entrare nel merito”, ha un portavoce dinel comunicato del marchio automobilistico. “È anche giusto mettere in pausa il nostroBig Game fino a quando i fatti reali non ...

Agenzia_Ansa : Tmz, Bruce #Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza #ANSA - ilpost : Per chi è meno interessato allo sport e più a quello che gira attorno al #SuperBowl, qui ci sono tutti gli spot tra… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Bruce Springsteen: dopo l’arresto per guida in stato d’ebrezza, Jeep ritira lo spot #11febbraio - fedegraziani : RT @rassegnagram: Bruce #Springsteen beccato al volante in stato di ebbrezza: la #primapagina del @nypost - infoitcultura : Bruce Springsteen, guida in stato di ebbrezza: arrestato (e spot in auto ritirato) -