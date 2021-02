Boom di ascolti per il ‘Gf Vip Late Show’ condotto da Tommaso Zorzi con ospite Selvaggia Roma che conferma il suo interesse per…

Leggi su isaechia

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Un grande traguardo per il secondo appuntamento del GfShow, formated ideato da. La prima puntata, andata in onda due settimane, fa aveva ottenuto il 2,7% di share. Ieri sera glisono stati del 4,7% di share con 374.000 spettatori. Record anche nei trend topic di Twitter poiché l’hashtag #TzShow è arrivato primo nelle tendenze in Italia e terzo in quelle mondiali.dello show anche un’ ex concorrente del reality:. In collegamento dal confessionale del Cucurio ha risposto a delle domande degli utenti di Twitter. In particolare alla domanda quale concorrente in casa sia il più sincero ed il più leale,ha risposto che Giulia Salemi è la concorrente ...