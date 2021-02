Belen incinta, Stefano De Martino pubblica una [FOTO] e insospettisce i fan: “Sei triste per lei” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Belen Rodriguez aspetta un secondo figlio: la showgirl lo ha finalmente confermato dopo settimane d’indiscrezioni alle pagine del settimanale Chi e i fan non hanno perso tempo, setacciando in lungo e in largo il profilo Instagram di Stefano De Martino, sperando in una reazione. L’ex di Belen non ha rilasciato commenti circa la lieta novella, … L'articolo Belen incinta, Stefano De Martino pubblica una FOTO e insospettisce i fan: “Sei triste per lei” proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 11 febbraio 2021)Rodriguez aspetta un secondo figlio: la showgirl lo ha finalmente confermato dopo settimane d’indiscrezioni alle pagine del settimanale Chi e i fan non hanno perso tempo, setacciando in lungo e in largo il profilo Instagram diDe, sperando in una reazione. L’ex dinon ha rilasciato commenti circa la lieta novella, … L'articoloDeunai fan: “Seiper lei” proviene da Velvet Gossip.

zazoomblog : Belen Rodriguez incinta il compagno Antonio: “Non volevo figli” - #Belen #Rodriguez #incinta #compagno - Giornaleditalia : Belen Rodriguez è incinta e rivela: 'Antonino Spinalbese è meglio di...' - rmont72 : RT @Stellamary71: La pancia di Belen incinta di 5 mesi è come la mia quando non vado in bagno per un giorno - Pizzinina : Belen incinta di 5 mesi ha la mia stessa pancia dopo aver mangiato i latticini ???? - MMastrantuono : RT @isabubu: Belen incinta di cinque mesi ha la pancia che ho io normalmente dopo una zuppa di legumi. -