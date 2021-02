Avete visto la neo-tronista curvy della De Filippi? Ecco Samantha, bellezza sconvolgente: silenzio in studio | Guarda (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sempre al passo coi tempi, Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Lo storico dating-show della rete ammiraglia Mediaset si aggiorna, muta, cambia. E ora Eccoci all'ultima novità: a Uomini e Donne è arrivato il momento di una tronista curvy. Nelle prossime puntate del format, infatti, la De Filippi accoglierà in studio la 30enne Samantha, che proverà a trovare il grande amore davanti alle telecamere di Canale 5. Segni particolari? Bellissima: Eccola nella fotografia qui sotto. Samantha, autoironica e molto schietta, sa bene di non rispecchiare i canoni "tradizionali" della fisicità televisiva, insomma non è come Belen Rodriguez o Angela Nasti, per fare due nomi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sempre al passo coi tempi, Uomini e Donne, il programma di Maria Dein onda su Canale 5. Lo storico dating-showrete ammiraglia Mediaset si aggiorna, muta, cambia. E oraci all'ultima novità: a Uomini e Donne è arrivato il momento di una. Nelle prossime puntate del format, infatti, la Deaccoglierà inla 30enne, che proverà a trovare il grande amore davanti alle telecamere di Canale 5. Segni particolari? Bellissima:la nella fotografia qui sotto., autoironica e molto schietta, sa bene di non rispecchiare i canoni "tradizionali"fisicità televisiva, insomma non è come Belen Rodriguez o Angela Nasti, per fare due nomi ...

NetflixIT : Giusti motivi per guardare The Good Place se non l'avete mai visto ?? - IGT_official : Ma voi avete capito cosa è successo a #IGT?! Eleonora e Chiara ci hanno lasciato davvero senza parole. Non abbiamo… - ilpost : Se avete l'impressione di aver visto la stessa identica scena in due diversi film #Disney, avete ragione. - Il_Jordy : E voi volete far uscire Samantha ma avete visto dov'è andata appena sveglia #rosmello #gfvip - cxnnsmile : ma in che senso non avete mai visto una turca ?? -