Ascolti TV | Mercoledì 10 febbraio 2021 Vince la Coppa Italia 20 5% | bene Sciarelli 11 5% | Ferilli in replica al 9 1% | La Caserma 7%

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Atalanta-Napoli Nella serata di ieri,10, su Rai1 la semifinale diAtalanta-Napoli ha conquistato 5.591.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5, in, L’Amore Strappato ha incollato davanti al video 2.090.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Laha interessato 1.686.000 spettatori (7%). Su1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha raccolto 1.791.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.584.000 spettatori con l’11.5% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 StaseraSpeciale totalizza un a.m. di 872.000 spettatori (3.8%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 699.000 spettatori con il 2.8%. Su ...