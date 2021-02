Allerta neve: chiude la "Panoramica" sull'Autosole (Di giovedì 11 febbraio 2021) D alle 10 di venerdì 12 febbario alle 12 di sabato 13 chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna del tratto "Panoramica"... Leggi su lanazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) D alle 10 di venerdì 12 febbario alle 12 di sabato 13 chiusura del tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) e Rioveggio (km 222+700) verso Bologna del tratto ""...

