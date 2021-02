Alex Sandro salta la finale di Coppa Italia | non ci sarà contro l’Atalanta

romeoagresti : ???? Buffon ???? Danilo ???? Demiral ???? De Ligt ???? Alex Sandro ???? Cuadrado ???? Bentancur ???? Rabiot ???? Bernardeschi ???? K… - romeoagresti : #JuveRoma: nella rifinitura di questa mattina #AlexSandro è stato provato tra i titolari con #Cuadrado in panchina… - TuttoMercatoWeb : Ecco il Giudice Sportivo, nessun cenno allo scontro Conte-Agnelli. Alex Sandro salterà la finale - BiRaskolnikov : Io quando vedo Alex Sandro in campo e McKennie in panchina: - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Sandro

In casa Inter l'unico squalificato è Marcelo Brozovic, ammonito e diffidato, dall'altra parte è toccato adDecretata invece una giornata di squalifica per il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic e per l'esterno bianconero(Adnkronos) – Nessun provvedimento per Antonio Conte e i dirigenti della Juventus dopo le scintille in Coppa Italia. Il giudice sportivo, dopo la semifinale di ritorno, si è limitato a sancire la squa ...Alex Sandro non ci sarà in finale di Coppa Italia: il terzino brasiliano era diffidato ed è stato ammonito contro l'Inter ...