Agata Reale | l’ex ballerina di Amici | “Ho la laucemia”

(Di giovedì 11 febbraio 2021)è stata una delle ballerine delle prime edizioni didi Maria De Filippi ed è ricordata con affetto soprattutto per i battibecchi costanti con Alessandra Celentano (e il famoso collo del piede). La, in un’intervista a Diva e Donna, ha raccontato la sua malattia, arrivata all’improvviso. Ha scoperto di avere la … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

, ballerina ed ex volto di Amici, ha confessato di essere affetta da una grave forma di leucemia acuta. L'ex volto di Amici, ha rivelato per la prima volta la sua malattia: la ...L'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, ha confessato di aver scoperto nel pieno della pandemia da Coronavirus di essere affetta da una grave forma di leucemia promielocitica acuta.: la malattia Per puro caso ...Una ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha parlato della sua terribile malattia: ma di chi stiamo parlando?Una toccante intervista rilasciata da Agata Reale per Diva e Donna con il racconto del complicato periodo che sta vivendo. L’ex ballerina di Amici, famosa per l’accanimento di Alessandra Celentano con ...