A San Valentino cena fuorilegge per i clienti negativi al test Covid: dopo “IoApro” (e le multe) il ristorante di Milano ci riprova (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 15 gennaio aveva aderito alla campagna flop “IoApro”, servendo la cena (nonostante i divieti anti-Covid) con tanto di ballerini e un centinaio di persone sedute ai tavoli. Risultato: polizia nel locale e multa di 400 euro. Ma evidentemente non sono abbastanza per il ristorante messicano La Parrilla di Milano, che ora ci riprova: in questi giorni alcuni clienti iscritti alla newsletter hanno ricevuto un invito a prenotare online la cena per San Valentino. A meno che non si tratti di una provocazione, sembra la riedizione di quanto avvenuto un mese fa. Il dpcm attualmente in vigore, infatti, continua a vietare il servizio al tavolo a partire dalle 18, così il locale ha inventato un protocollo tutto suo: dalle 18 alle ore 22 “potranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 15 gennaio aveva aderito alla campagna flop “”, servendo la(nonostante i divieti anti-) con tanto di ballerini e un centinaio di persone sedute ai tavoli. Risultato: polizia nel locale e multa di 400 euro. Ma evidentemente non sono abbastanza per ilmessicano La Parrilla di, che ora ci: in questi giorni alcuniiscritti alla newsletter hanno ricevuto un invito a prenotare online laper San. A meno che non si tratti di una provocazione, sembra la riedizione di quanto avvenuto un mese fa. Il dpcm attualmente in vigore, infatti, continua a vietare il servizio al tavolo a partire dalle 18, così il locale ha inventato un protocollo tutto suo: dalle 18 alle ore 22 “potranno ...

