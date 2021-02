Venezia, nuovo acquisto per la dirigenza: approda Ivan Ramiro Cordoba (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Venezia calcio annuncia di aver effettuato un nuovo acquisto per la propria dirigenza: si parla di Ivan Ramiro Cordoba, ex difensore dell’Inter, che porterà il suo contributo in diverse aree della società a tutti i livelli. Il colombiano agirà dal lato sportivo a quello delle relazioni con club, leghe ed associazioni, provando ad incrementare la visibilità internazionale dei lagunari. Corboba ha vestito la maglia dell’Inter 324 volte nell’arco di 10 anni, legando il suo nome anche al Triplete conquistato nel 2010. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilcalcio annuncia di aver effettuato unper la propria: si parla di, ex difensore dell’Inter, che porterà il suo contributo in diverse aree della società a tutti i livelli. Il colombiano agirà dal lato sportivo a quello delle relazioni con club, leghe ed associazioni, provando ad incrementare la visibilità internazionale dei lagunari. Corboba ha vestito la maglia dell’Inter 324 volte nell’arco di 10 anni, legando il suo nome anche al Triplete conquistato nel 2010. SportFace.

