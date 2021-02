Vaccinazioni in Lombardia, ecco la bozza del piano Bertolaso. Domani la presentazione ai sindaci – Il documento (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ultimo scontro tra Regione Lombardia e Ministero della Salute si è consumato sul piano vaccinale. Guido Bertolaso, chiamato ancora una volta dalla giunta di Attilio Fontana per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio, ha stilato un piano di marcia che prevede la vaccinazione, entro il mese di giugno, di altri 6,6 milioni di persone – una cifra che si aggiunge alle persone già vaccinate nella Fase 1, per un totale di 10,2 milioni di cittadini. Vaccini, infuria lo scontro fra Lombardia e governo: Speranza blocca l’esame del piano di Bertolaso. La replica: «Siamo alla follia» Il piano dovrebbe entrare a pieno ritmo a partire da metà aprile, e coinvolgere da un minimo di 35 strutture (di cui 9 a Milano, compreso un padiglione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’ultimo scontro tra Regionee Ministero della Salute si è consumato sulvaccinale. Guido, chiamato ancora una volta dalla giunta di Attilio Fontana per far fronte all’emergenza Coronavirus sul territorio, ha stilato undi marcia che prevede la vaccinazione, entro il mese di giugno, di altri 6,6 milioni di persone – una cifra che si aggiunge alle persone già vaccinate nella Fase 1, per un totale di 10,2 milioni di cittadini. Vaccini, infuria lo scontro frae governo: Speranza blocca l’esame deldi. La replica: «Siamo alla follia» Ildovrebbe entrare a pieno ritmo a partire da metà aprile, e coinvolgere da un minimo di 35 strutture (di cui 9 a Milano, compreso un padiglione ...

