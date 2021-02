Usa, è iniziato il processo di impeachment di Trump per i fatti del 6 gennaio (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Al Senato degli Stati Uniti è iniziato il secondo processo di impeachment nei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Nella giornata di ieri infatti si sono svolte le prime votazioni su alcuni aspetti formali del procedimento – ad esempio le regole secondo cui verrà svolto – e altre più sostanziali, come la costituzionalità del processo stesso. Alla fine la Camera alta del Congresso americano ha deciso che il processo contro Donald Trump – accusato di aver incitato il 6 gennaio la rivolta che ha portato all’assalto di Capitol Hill – può andare avanti nonostante la solida resistenza mostrata dai repubblicani. Nel corso della prima giornata accusa e difesa hanno sostanzialmente illustrato le loro tesi. ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) – Al Senato degli Stati Uniti èil secondodinei confronti dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald. Nella giornata di ieri insi sono svolte le prime votazioni su alcuni aspetti formali del procedimento – ad esempio le regole secondo cui verrà svolto – e altre più sostanziali, come la costituzionalità delstesso. Alla fine la Camera alta del Congresso americano ha deciso che ilcontro Donald– accusato di aver incitato il 6la rivolta che ha portato all’assalto di Capitol Hill – può andare avanti nonostante la solida resistenza mostrata dai repubblicani. Nel corso della prima giornata accusa e difesa hanno sostanzialmente illustrato le loro tesi. ...

