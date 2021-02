Terremoto in Nuova Caledonia di magnitudo 7.7: allerta tsunami (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Terremoto Nuova Caledonia oggi, 10 febbraio 2021 – Un violento sisma di magnitudo 7.7 è stato registrato nel Pacifico, nella regione delle Isole della Lealtà e di Nuova Caledonia, ad una profondità di 10 chilometri. A riferirlo l’American Institute of Geophysics (Usgs). Il Terremoto ha fatto scattare un allarme tsunami, come riportato dal Pacific tsunami Warning Center. L’epicentro del Terremoto è stato nel Sud-Est dell’arcipelago delle Isole della Lealtà. leggi anche —> Scossa di Terremoto oggi a L’Aquila, tremori e boati in città Terremoto Nuova Caledonia di magnitudo 7.7: allerta tsunami Un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021)oggi, 10 febbraio 2021 – Un violento sisma di7.7 è stato registrato nel Pacifico, nella regione delle Isole della Lealtà e di, ad una profondità di 10 chilometri. A riferirlo l’American Institute of Geophysics (Usgs). Ilha fatto scattare un allarme, come riportato dal PacificWarning Center. L’epicentro delè stato nel Sud-Est dell’arcipelago delle Isole della Lealtà. leggi anche —> Scossa dioggi a L’Aquila, tremori e boati in cittàdi7.7:Un ...

