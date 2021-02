(Di mercoledì 10 febbraio 2021) La risposta non è semplice: il premier uscente Conte è contrario a firmare un nuovo decreto per continuare a vietarli, il ministro Speranza insiste per una proroga di almeno 7 giorni nell'attesa dell'insediamento di Draghi. Decisivi saranno i governatori

repubblica : Oggi su Rep: ?? Spostamenti tra regioni, verso la proroga del divieto fino al 5 marzo [di Alessandra Ziniti] - davydunz : RT @Corriere: Spostamenti tra regioni: cosa può succedere dopo il 15 febbraio (e a chi spetta la decisione) - Corriere : Spostamenti tra regioni: cosa può succedere dopo il 15 febbraio (e a chi spetta la decisione) - Corriere : Spostamenti tra regioni: cosa può succedere dopo il 15 febbraio (e a chi spetta la deci... - TTSItalia : RT @StradeAnas: #SmartRoad #Cortina2021 Insieme a @site_spa abbiamo dotato la strada statale 51 “di Alemagna”, nella tratta tra il comune d… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Dovrà essere il nuovo governo a decidere se prorogare il decreto che vieta gliregioni : è questa la scelta emersa nell'ultimo consiglio dei ministri guidato da Giuseppe Conte . E dunque tutto rimane sospeso in attesa che il presidente incaricato Mario Draghi ...... la sostenibilità ambientale, il distanziamento e la velocità negli. Questo rende i ...collisioni stradali e inquinamento urbano nel 2019 sono morte più di 83.000 persone, per un costo ...Il premier uscente Conte contrario a firmare un nuovo decreto, ma il ministro Speranza insiste per una proroga di almeno una settimana ...Sugli spostamenti tra regioni in fascia gialla sarà decisiva la riunione dell'Istituto Superiore di Sanità di venerdì 12 febbraio. Fino al 15 febbraio infatti sulla ...