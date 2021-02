Riverdale 5 | ecco quando arriva in Italia

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Negli Stati Uniti, dal 20 gennaio 2021, va in onda5. In questa si assiste ad un salto temporale di sette anni che vedrà i protagonisti alle prese con nuove avventure in età da college. Un’età che si sposa meglio con quella degli attori protagonisti della serie che fino a questo momento erano ancora sui banchi di scuola. Prima di saltare nel futuro, assisteremo ad una continuazione lineare della quarta stagione che è stata interrotta bruscamente.5? La quinta stagione di, in, arriverà il 4 marzo 2021 su Premium Stories. Per un periodo di tempo limitato sarà anche aggiunta alle serie in prima visione di Infinity TV, com’era già avvenuto per le stagioni precedenti. I primi episodi della quinta stagione di ...

Quindi, a spanne, se Riverdale 6 dovesse uscire nel 2022 oltreoceano, qui arriverebbe nel 2023 o nel 2024. La tanto attesa quinta stagione di Riverdale si prepara a entrare nel vivo. Il 20 gennaio 2021 ha fatto il proprio esordio su "The CW". Negli Stati Uniti, dal 20 gennaio 2021, va in onda Riverdale 5. In questa si assiste ad un salto temporale di sette anni che vedrà i protagonisti alle prese con nuove avventure in età da college.