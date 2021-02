Recovery: ok definitivo del Parlamento europeo al regolamento sulla governance (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery fund , il Recovery e Resilience Facility (Rrf). Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilha approvato in via definitiva le regole che governano ilfund , ile Resilience Facility (Rrf). Ilsugli obiettivi, il finanziamento e le regole di ...

