Persona 5 Strikers | ecco i requisiti PC

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Se puntate a giocaresu PC sarete interessati a scoprire iminimi appena pubblicati da Atlus e SEGA.li SEGA e ATLUS hanno rivelato idi sistema ufficiali per PC per. Secondo le specifiche, i giocatori PC avranno almeno bisogno di un Intel Core i5-2300 o AMD FX-6350 con 6 GB di RAM e una NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.: iPC della versione sono estremamente abbordabili,l’elenco completo Come detto in precedenza, per idella versione PC di5 ...